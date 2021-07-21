يمكن أن تكون أكثر فعالية من الأدوية.. كيف يمكن أن تساعدك التمرينات في علاج الاكتئاب؟

2021/07/21 | 15:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الملايين من الناس يعانون من الاكتئاب، والكثير منهم يجدون الراحة من الأعراض باستخدام الأدوية المضادة للاكتئاب.لكن بعض الخبراء يقولون إن العديد من حالات الاكتئاب يمكن علاجها بفعالية باستخدام التمارين الرياضية.إليك كيف يمكن أن يساعدك التمرين في علاج الاكتئاب

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