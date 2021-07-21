بالصور .. جموع الزائريـن في كربلاء المقدسـة

2021/07/21 | 15:57 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / واصلت جموع الزائريـن توافدهـا الى مرقدي الاماميـن الحسين بن علي واخيه ابي الفضل العباس عليهما السلام في محافظة كربلاء المقدسـة ، خلال عيد الاضحـى المبارك .وكانت جموع الزائرين ادت مراسم زيارة يوم عرفة في منطقة بين الحرمـين ومرقدي الامامـين عليهمـا السلام ./انتهى5

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