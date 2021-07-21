2021/07/21 | 16:03 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمل على احترام والتعاون مع الكوادر الطبية وعدم التعدي مطلقاً.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متظاهرو كربلاء يعلنون دعمهم لافتتاح المستشفى التركي ويقدمون 14 مطلب) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (متظاهرو كربلاء يعلنون دعمهم لافتتاح المستشفى التركي ويقدمون 14 مطلب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).