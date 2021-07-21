2021/07/21 | 16:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصبحت "موبيل آي"، وهي شركة إسرائيلية لتكنولوجيا القيادة الذاتية، والمملوكة من قبل إنتل، أول شركة تختبر سيارات ذاتية القيادة بالكامل في شوارع مدينة نيويورك، وفقا لموقع "سي أن أن بيزنس".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لأول مرة في شوارع نيويورك.. شركة إسرائيلية تختبر سيارات ذاتية القيادة) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لأول مرة في شوارع نيويورك.. شركة إسرائيلية تختبر سيارات ذاتية القيادة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).