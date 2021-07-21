اكتظاظ المناطق السياحية في حلبجة وهورامان بالسياح

2021/07/21 | 16:07 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قصد الالاف من السياح المناطق السياحية في حلبجة وهورامان في اول ايام عيد الاضحى.

وقال المشرف على فرق مديرية السياحة والسفر في حلبجة ريباز عبد الرحمن لـ PUKmedia، ان فرق المديرية تم توزيعها على الاماكن السياحية وتراقب الاسعار والاماكن العامة وتزود السياح بالتعليمات اللازمة.

واضاف عبد الرحمن، من الناحية الامنية، فان المؤسسات الامنية في الاماكن السياحية حريصة جدا، مشيرا الى عددا كبيرا من السياح جاؤوا من مناطق وسط وجنوب العراق.

وقال سياح لـ PUKmedia في متنزه احمد اوا، ان ارتفاع درجات الحرارة ترهقهم، بسبب اجتياح موجة من الحر عموم المنطقة.

PUKmedia فرحان حمه خان/حلبجة

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