2021/07/21 | 16:07 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت دائرة صحة النجف، اليوم الاربعاء، الموقف الوبائي لفيروس كورونا.وذكرت الدائرة في بيان، إنه “تم اجراء 1449 فحصا مختبريا لحالات مشتبه بها بطريقة PCR، وبلغت عدد الاصابات 387 فيما تماثل 388 مصابا للشفاء مقابل تسجيل 4 حالات وفاة”.وأوضحت انه “من بين الاصابات (3) اصابة من منتسبي دائرة صحة النجف الاشرف، وبهذا يصبح المجموع التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف الاشرف كما يلي :- مجموع الاصابات الكلي : 75056 مجموع حالات الشفاء : 67465 مجموع الوفيات : 591 مجموع الحالات تحت العلاج : 7000 مجموع الاصابات بين المنتسبين منذ بداية الجائحة : 4605

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تسجيل 387 إصابة جديدة بكورونا في النجف عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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