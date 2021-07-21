النجف تسجل 387 إصابة جديدة بكورونا

2021/07/21 | 16:08 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت دائرة صحة النجف، اليوم الاربعاء، الموقف الوبائي لفيروس كورونا.وذكرت الدائرة في بيان، إنه “تم اجراء 1449 فحصا مختبريا لحالات مشتبه بها بطريقة PCR، وبلغت عدد الاصابات 387 فيما تماثل 388 مصابا للشفاء مقابل تسجيل 4 حالات وفاة”.وأوضحت انه “من بين الاصابات (3) اصابة من منتسبي دائرة صحة النجف الاشرف، وبهذا […]

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