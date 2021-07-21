المبعوث الأمريكي للمناخ يحث الصين على تكثيف جهود خفض الانبعاثات

2021/07/21 | 16:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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دعا المبعوث الأمريكي للمناخ جون كيري الصين إلى تكثيف جهودها لخفض انبعاثات الكربون، وإلا فسوف يتعرض العالم لخطر فقدان الأهداف الدولية.

وذكرت وكالة “بلومبرغ” للأنباء أن كيري قال خلال كلمة ألقاها في لندن إنه “بدون قيود كافية من جانب أكبر مصدر لغازات الاحتباس الحراري في العالم، فإن الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض إلى 1.5 درجة مئوية مستحيل أساساً”.

وأضاف كيري “ليس سراً أن هناك اختلافات كثيرة بين الصين والولايات المتحدة، ولكن فيما يتعلق بالمناخ، فإن التعاون هو السبيل الوحيد للتحرر من اتفاق الانتحار المتبادل الحالي في العالم”.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان اليوم الأربعاء في مؤتمر صحفي دوري في بكين رداً على سؤال حول تصريحات كيري، إن الولايات المتحدة يجب أن تكثف التنسيق والتواصل بشأن قضايا المناخ.

وأضاف تشاو أن “التعاون في مجالات محددة يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالعلاقات الشاملة بين البلدين، لا يمكن للولايات المتحدة من ناحية، التدخل بشكل صارخ في الشؤون الداخلية للصين والإضرار بمصالح الصين، بينما تطلب من الصين إبداء التفاهم والدعم في القضايا الثنائية والعالمية”.

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