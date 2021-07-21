الموقف الوبائي في العراق: طفرة جديدة في مؤشر الوفيات اليومي

2021/07/21 | 16:11 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الأربعاء، الموقف الوبائي لفيورس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (21 تموز 2021)، إن "الكوادر الصحية سجلت 8320 إصابة جديدة في عموم المحافظات العراقية، فيما تماثل 6916 مصاباً إلى الشفاء، وقابل ذلك وفاة 69 مصاباً بالفيروس خلال المدة المذكورة".

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