ريال مدريد يمنح الوافد الجديد رقم القائد سيرجيو راموس

2021/07/21 | 16:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منح ريال مدريد الإسباني مدافعه النمساوي الجديد، ديفيد ألابا، الرقم "4" والذي كان يحمله قائد الفريق الملكي السابق، سيرخيو راموس

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