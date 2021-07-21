2021/07/21 | 16:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الصحة: تسجيل 69 حالة وفاة جديدة بكورونا في عموم العراق » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 16:06

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