2021/07/21 | 16:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق يسجل أعلى نسبة وفيات بكورونا منذ بدء الجائحة - عاجل

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