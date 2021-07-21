تسجيل 8320 اصابة جديدة بكورونا و6916 حالة شفاء في عموم مناطق العراق

2021/07/21 | 16:28 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / سجلت وزارة الصحة والبيئة 8320 اصابة جديدة بفيروس كورونا و6916 حالة شفاء و69 حالة وفاة في عموم مناطق العراق خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية ./ انتهى5

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