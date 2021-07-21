أميركا تحذر من خطورة أسلحة إيران المتطورة لدى حزب الله

2021/07/21 | 16:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شدد البيت الأبيض على أن عمليات نقل الأسلحة المتطورة إلى حزب الله يشكل تهديدا غير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة.

وقال في بيان رسمي، حول دعم النظام الإيراني لحزب الله في لبنان، إن تزايد عمليات نقل أسلحة متطورة من إيران إلى حزب الله يقوض السيادة اللبنانية، ويسهم في عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة.

الى ذلك، أكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، أن إسرائيل سترد على أي خرق للسيادة يأتي من لبنان.

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