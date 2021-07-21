ألمانيا: منظمة حظر الكيميائي صححت خطأ في مسودة تقريرها حول قضية نافالني

2021/07/21 | 16:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلنت السفارة الألمانية لدى موسكو، اليوم الأربعاء، أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية صححت خطأ ارتكب في مسودة تقريرها حول حادثة المعارض الروسي أليكسي نافالني.وأشارت السفارة إلى أن مسودة التقرير التي […]

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