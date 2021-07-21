صحة كربلاء توجه نداء هاماً للمواطنين بشأن خطورة كورونا

2021/07/21 | 16:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت دائرة صحة كربلاء، اليوم

الاربعاء، نداء هاماً للمواطنين بشأن

خطورة كورونا.

وقال مدير صحة كربلاء صباح الموسوي في

بيان، "لقد تحدثنا اليكم سابقا وشرحنا

لكم وحذرناكم بكل صدق وامانة بأننا

نواجه أشرس م

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