الأمم المتحدة تتحدث عن مشاريع الطاقة النظيفة في العراق

2021/07/21 | 16:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت نائبة الممثل الخاص للأمين العام

للأمم المتحدة، والمنسقة المقيمة

ومنسقة الشؤون الإنسانية في العراق

إيرينا فوياشكوفا- سوليورانو عن

استراتيجية لتبني مشاريع الطاقة

النظيفة في العراق.

وقالت سوليورانو

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