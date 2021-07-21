فيديو يوثق أولى لحظات انعدام الجاذبية داخل رحلة بيزوس للفضاء

2021/07/21 | 16:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر الملياردير الأميركي جيف بيزوس مقطع فيديو يظهر اللحظات الأولى لحالة انعدام الجاذبية داخل كبسولة "بلو أوريجين" خلال رحلتها الناجحة للفضاء، الثلاثاء.

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