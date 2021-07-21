2021/07/21 | 16:38 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية شرطة إدارة رابرين اليوم الأربعاء، مقتل شخص وإصابة إثنين آخرين بجروح بانفجار مادة الـ"TNT" شديدة الإنفجار عندما كانوا يحاولون بواسطتها حفر بئر في قضاء "قلعة دزي".

وقالت المديرية في بيان، إن جثة لشخص يُدعى ( م .



س .



ح ) تولد العام 1988 من سكنة قرية "سيد حمدان" مع مصابين إثنين تم نقلهم إلى مستشفى "قلعة دزي" العام، مبينة إن هؤلاء أرادوا استخدام مادة TNT في حفر بئر الا انها على الفور انفجرت عليهم.

وأوضح البيان، أن الشخص الذي لقي حتفه عند الإنفجار أُصيب معه أبنه الذي يبلغ من العمر 8 سنوات مع مراهق بعمر 16 عاما يعمل مع الأول بأجرٍ يومي.

وأضاف أن الضحايا هم متخصصون في حفر الآبار وعندما كانوا يعملون لصاحب بستان استخدموا مادة TNT.

ونقل البيان عن صاحب البستان قوله: إنه استأجر هؤلاء لحفر بئر، غير أنهم وصلوا إلى جبل أثناء الحفر وحاولوا الاستفادة من مادة الـTNT لكسر الصخور إلا أنها انفجرت بهم.

وعن الأوضاع الصحية للمصابين ذكرت الشرطة في بيانها أنها مستقرة، مشيرة إلى فتح تحقيق بالحادث.

PUKmedia اعلام شرطة رابرين

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قلعة دزي.. مقتل واصابة 3 اشخاص بانفجار TNT) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قلعة دزي.. مقتل واصابة 3 اشخاص بانفجار TNT) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).