2021/07/21 | 16:38 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تراجعت اسعار الذهب، الأربعاء، مع ظهور الدولار كملاذ آمن وسط مخاوف من أن البديل الفيروس دلتا قد يوقف الانتعاش الاقتصادي العالمي.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.2٪ إلى 1807.32 دولارا للأوقية اعتبارا من الساعة 05:14 بتوقيت غرينتش.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1809.10 دولارات.

وارتفع الدولار بنسبة 0.1٪ مقابل منافسيه مما جعل الذهب أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى ، في حين ارتدت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات من أدنى مستوياتها في خمسة أشهر.

وتراجعت الفضة بنسبة 0.1٪ إلى 24.88 دولارًا للأوقية ، بعد أن سجلت أدنى مستوى لها في أكثر من ثلاثة أشهر في وقت سابق من الجلسة.

وارتفع البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 2650.42 دولارا ، واستقر البلاتين عند 1065.53 دولارا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تراجع اسعار الذهب في عيد الاضحى مع ارتفاع الدولار) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تراجع اسعار الذهب في عيد الاضحى مع ارتفاع الدولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).