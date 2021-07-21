حول فديو المعمم الذي يُلبس زوجته ذهبا - جلال الصباغ

2021/07/21 | 16:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جلال_الصباغ أثار فيديو لأحد رجال الدين المعممين داخل محل للمصوغات الذهبية وهو يُلبس زوجته المغطاة بالكامل بثياب سوداء قطعا من الذهب، أثار الكثير من الجدل بعد نشر المقطع على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ أجمع غالبية المعلقين والمشاركين ان رجل الدين هذا، الأنموذج الصريح الذي يمثل جميع رجال الدين في العراق وما يعيشونه من ترف وما يملكونه من ثروات.بالمقابل فأن رجال دين آخرين وممثلين عن الحوزات، أخذوا يصدرون ......





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