أليفة رفعت .. تحطيم الأقلام - أحمد الخميسي



أليفة رفعت .. تحطيم الأقلام - أحمد الخميسي
2021/07/21 | 16:40 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن

#أحمد_الخميسي رن الهاتف وجاءني صوت غليظ قوي يقول: " يا أوستاذ..

أنا ابنتي تكتب الشعر وتريد أن تنشر قصائدها؟ هل تساعدها؟".

قلت مستغربا الطريقة :" نعم".

قال: " فإذا نشرتم قصيدة لها هل تدفعون فلوس مكافأة يعني ؟".

قلت : " لابد أولا أن أقرأ شيئا مما تكتبه".

قال : " طيب لحظة واحدة.

خليك معايا".

وسمعت صوت دبدبة أقدام ذهبت وعادت وإذا به الرجل يتنحنح ويبسمل ويصيح كتلاميذ المدارس في نشيد الصباح :" قصيدة الحب ال ......

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