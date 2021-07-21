أليفة رفعت .. تحطيم الأقلام - أحمد الخميسي

2021/07/21 | 16:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحمد_الخميسي رن الهاتف وجاءني صوت غليظ قوي يقول: " يا أوستاذ..



أنا ابنتي تكتب الشعر وتريد أن تنشر قصائدها؟ هل تساعدها؟".



قلت مستغربا الطريقة :" نعم".



قال: " فإذا نشرتم قصيدة لها هل تدفعون فلوس مكافأة يعني ؟".



قلت : " لابد أولا أن أقرأ شيئا مما تكتبه".



قال : " طيب لحظة واحدة.



خليك معايا".



وسمعت صوت دبدبة أقدام ذهبت وعادت وإذا به الرجل يتنحنح ويبسمل ويصيح كتلاميذ المدارس في نشيد الصباح :" قصيدة الحب ال ......





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