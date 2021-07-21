أليفة رفعت .. تحطيم الأقلام - أحمد الخميسي

#أحمد_الخميسي رن الهاتف وجاءني صوت غليظ قوي يقول: " يا أوستاذ..
أنا ابنتي تكتب الشعر وتريد أن تنشر قصائدها؟ هل تساعدها؟".
قلت مستغربا الطريقة :" نعم".
قال: " فإذا نشرتم قصيدة لها هل تدفعون فلوس مكافأة يعني ؟".
قلت : " لابد أولا أن أقرأ شيئا مما تكتبه".
قال : " طيب لحظة واحدة.
خليك معايا".
وسمعت صوت دبدبة أقدام ذهبت وعادت وإذا به الرجل يتنحنح ويبسمل ويصيح كتلاميذ المدارس في نشيد الصباح :" قصيدة الحب ال ......
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