الصحة تسجل 8320 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق

2021/07/21 | 16:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاربعاء، عن تسجيل 8320 اصابة بـ وباء كورونا و 6916 حالة شفاء اضافة الى وفاة 69 شخصا خلال 24 ساعة في العراق.

وادناه جدول يبين الموقف الوبائي التفصيلي لعدد وتوزيع الاصابات وحالات الشفاء والوفيات:-

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