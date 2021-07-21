الصحة العراقية تعلق بعد الزيادة المسجلة في وفيات كورونا اليوم

2021/07/21 | 16:42 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

حذرت وزارة الصحة والبيئة، الأربعاء، من الزيادة الحاصلة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، فيما أشارت إلى أن أغلب الإصابات هي حالات شديدة وحرجة وعلى وجه الخصوص عند الأعمار الشابة والصغيرة.

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وقالت عضو الفريق الإعلامي لوزارة الصحة ربى فلاح في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (21 تموز 2021)، إنه "سجلنا اليوم أعلى حصيلة من أعداد الوفيات، وزيادة هذه الأعداد مقارنة بالأيام الماضية دليل واضح على شدة هذه الموجة وخطورتها".

وأضافت، "لوحظ أن اغلب الإصابات التي تدخل إلى المستشفيات هي حالات شديدة وحرجة مع هذه الموجة، وبالاخص الأعمار الشابة والصغيرة، واستمرار هذه الزيادة، والتهاون ستؤدي إلى إنهاك مؤسساتنا الصحية، وربما حتى تفوق قدرتها الاستيعابية، وكذلك ارهاق كوادرنا الطبية المستمرة بالعمل منذ بدء الجائحة ولغاية يومنا هذا".

وتابعت، "الرجاء الرجاء الالتزام بالإجراءات الصحية خصوصا فترة العيد، والامتناع عن التجمعات والزيارات العائلية، والاسراع بأخذ اللقاح، حيث أن جميع منافذ صرف اللقاح مستمره بالعمل، ولا خلاص من هذا الوباء سوى الالتزام بشروط السلامه واخذ اللقاح".

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة، في وقت سابق، الموقف الوبائي لفيورس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (21 تموز 2021)، إن "الكوادر الصحية سجلت 8320 إصابة جديدة في عموم المحافظات العراقية، فيما تماثل 6916 مصاباً إلى الشفاء، وقابل ذلك وفاة 69 مصاباً بالفيروس خلال المدة المذكورة".

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