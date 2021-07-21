2021/07/21 | 16:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني حذرت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الأربعاء، من الزيادة الحاصلة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، فيما أشارت إلى أن أغلب الإصابات هي حالات شديدة وحرجة وعلى وجه الخصوص عند الأعمار الشابة والصغيرة.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة تطلق تحذيرا للمواطنين: حالات شديدة وحرجة المركز الخبري الوطني.

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