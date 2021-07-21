مدينة عراقية تسجل اعلى درجة حرارة عالميا

2021/07/21 | 17:09 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد خبير الأنواء الجوية صادق عطية، الاربعاء، أن العاصمة بغداد سجلت أعلى درجة حرارة عالميا، أمس الثلاثاء، حيث بلغت 51 درجة مئوية في الظل.

وذكر عطية في تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي، أن "بيانات الهيئة العامة للأنواء الجوية، تشير إلى تسجيل العاصمة بغداد أعلى درجة حرارة في البلاد والعالم بلغت 51°م في الظل".

وأكد، أن هذه الحرارة وجدت بسبب اشتداد تأثير المرتفع في الطبقات العليا الذي يعمل مع المنخفض الحراري السطحي كقبة حرارية تمنع تسرب الحرارة من الأرض التي تمتصها من الاشعاع الشمسي، الذي يبلغ ذروته هذه الأيام".

وأشار عطية إلى أن "هناك انخفاضاً طفيفاً، اليوم الأربعاء، بدرجات الحرارة في مدن وسط وشمال البلاد، وان درجات الحرارة ستنخفض أكثر وتعود لمعدلاتها اعتباراً من يوم غد الخميس".

ولفت إلى أن "مدن جنوب البلاد، ذي قار والسماوة، تستمر فيها درجات الحرارة مرتفعة التي تصل الى 50°م والأجواء مرهقة، مع استمرار سكون الرياح والرطوبة العالية وظهور السحب المتوسطة".

وأردف، أنه "من المتوقع أن تتحول فيها الرياح تدريجياً إلى الشمالي الغربي خلال ساعات مساء وليل اليوم الأربعاء وانخفاض تدريجي للرطوبة وعودة درجات الحرارة للانخفاض يومي الخميس والجمعة".

أما محافظة البصرة، قال عطيىة، "من المتوقع أن تكون هناك زيادة في تأثير الرطوبة السطحية والأجواء المرهقة المصحوبة بارتفاع درجات الحرارة التي تصل الى 50°م في الظل وظهور سحب عالية ومتوسطة الارتفاع، وكذلك الحال صباح يوم غد الخميس".

ويشهد العراق خلال فصل الصيف ارتفاعا هائلا في درجات الحرارة التي تتجاوز غالبا الـ50 درجة مئوية في بعض المناطق، ما يدعو الحكومة الاتحادية في بغداد، إلى تعطيل الدوام الرسمي في جميع الدوائر الرسمية.

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