لاتحاد الدولي يمنع العداءة دانا حسين من المشاركة في أولمبياد طوكيو

2021/07/21 | 17:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قرر الاتحاد الدولي لالعاب القوى، اليوم الاربعاء، منع العداءة العراقية دانا حسين من المشاركة في أولمبياد طوكيو.

وذكر الاتحاد في بيان صحفي، أن “قرر منع دانا حسين من المشاركة في أولمبياد طوكيو بعد ثبوت تعاطيها المنشطات في بطولة العرب التي جرت مؤخراً وحصلت من خلالها دانا على المركز الاول الذي كسرت من خلاله الرقم القياسي العربي لإسرع إمرأة عربية”.

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