أردوغان يسعى لاعتراف دولي بـ

2021/07/21 | 17:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستسعى للحصول على اعتراف واسع حول العالم بدولة "قبرص التركية" بأسرع وقت ممكن، في حين نفذت المقاتلات التركية عروضا عسكرية فوق الجزء التركي من جزيرة قبرص

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