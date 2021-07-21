الصحة تحذر من خطورة التهاون بعدم اخذ لقاح كورونا

2021/07/21 | 17:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكدت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاربعاء، عدم وجود اي دليل على تسبب اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بالوفاة، محذرة من خطورة الوباء والتهاون به.وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، في تصريح […]

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