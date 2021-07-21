الأمم المتحدة تكشف عن استراتيجية لتبني مشاريع الطاقة النظيفة

2021/07/21 | 17:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، والمنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية في العراق إيرينا فوياشكوفا سوليورانو عن استراتيجية لتبني مشاريع الطاقة النظيفة في العراق.

وقالت سوليورانو في تصريح صحفي، الأربعاء، إن الاستراتيجية متبناة من الحكومة العراقية، والأمم المتحدة تعمل على تبنيها بشكل واسع وانجازها على الأرض، دعما لهذه المشاريع التي تعتمد على الطاقة البديلة او الطاقة المستدامة، كونها مهمة للأجيال القادمة.

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