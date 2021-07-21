دراسة طبية: لقاح جونسون آند جونسون غير فعال ضد متغير دلتا

2021/07/21 | 17:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت دراسة جديدة نشرتها صحيفة نيويورك بوست الأميركية، عن انباء غير سارة تتعلق بفعالية لقاح جونسون آند جونسون ضد متغير دلتا.

الدراسة التي اعتمدت فحص عينات من الدم اشارت الى ان اللقاح الذي تنتجه الشركة أقل فعالية بكثير ضد متغير دلتا مقارنة بالنسخة الأصلية من فيروس كورونا، وهو ما قد يوجب على متلقي لقاح جونسون آند جونسون أخذ لقاح آخر لتلافي الإصابة بالسلالة الجديدة.

وأكد معد الدراسة عالم الفيروسات في كلية غروسمان للطب بجامعة نيويورك ناثانيال لانداو ان الهدف من الدراسة لم يكن إيصال رسالة بأن هذا النوع من اللقاح غير مفيد وان من غير الواجب على الأشخاص تلقي جرعاته، بل التنبيه على تعزيزه اما بجرعة إضافية منه او باستخدام لقاح آخر.

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