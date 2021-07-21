الاتحاد العراقي يبرر عقوبة نادي الكرخ لتفادي عقوبات الاتحاد الاسيوي

2021/07/21 | 17:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادعزا الاتحاد العراقي لكرة اليد، اليوم الأربعاء، العقوبات التي فرضها على نادي الكرخ لتفادي عقوبات الاتحادين الاسيوي والدولي وحماية سمعة البلاد.

وقال رئيس الاتحاد العراقي لكرة اليد محمد الاعرجي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "هناك مخاطبات حصلت مع الاتحاد الدولي والاتحاد الاسيوي وبين محامي اللاعبين واجتمعنا معهم عن طريق دائرة الكترونية"، مبينا انه "تم مخاطبة نادي الكرخ بتصفية الامور بالتراضي ولكن لم يستجب نادي الكرخ".وأضاف الاعرجي انه "على إثر عدم استجابة نادي الكرخ وصلت رسالة تهديد من الاتحاد الدولي بفرض عقوبات على الاتحاد العراقي الوطني لكرة اليد "، لافتا الى ان "الاتحاد يمثل بلدا وسمعة البلد اهم من نادي الكرخ واهم من جميع الاندية، ونحن الوحيدون المسؤولون على الاندية في العراق حسب مخاطبة الاتحاد الدولي".

وأفاد ان "رئيس نادي الكرخ شرار حيدر يرمي الكرة على وزارة التربية يقول ان العقود المبرمة بيننا وبين وزارة التربية وخطابنا الاتحاديين الاسيوي والدولي بهذا الموضوع فجاء الرد بخطاب بين نادي الكرخ والاعبين وان النادي وحدة مستقلة فيجب تعامل الاتحاد مباشرة معهم".

وتابع: "بعد وصول الرسالة الدولية بالتهديد بالعقوبات ارتئينا الى عقوبة نادي الكرخ الرياضي حسب لائحة المسابقات وحسب القانون الذي يجيز لنا عقوبة نادي الكرخ مثل هكذا امور لتبرئة ذمته مع اللاعبين"، موضحا انه "تم مخاطبة اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية ووزارة الشباب والرياضة عن طري دائرة التربية البدنية واعلمنا احمد الموسوي ان الدائرة ستقوم بسحب اجازة نادي الكرخ وتجميدهم وتعليق جميع نشاطاتهم وإعطائهم مهلة الى نهاية هذا الشهر اذا لم يسددوا مبالغ اللاعبين".

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