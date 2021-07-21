الصحة العالمية: لايمكن السيطرة على الوباء الا بتقليح 70% من السكان

2021/07/21 | 17:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال رئيس منظمة الصحة العالمية إن هدف منظمته الرئيسي في مجال مكافحة فيروس كورونا، هو تطعيم سبعين بالمئة من السكان في كل دولة بحلول أيلول من العام المقبل.

وأضاف: نحن نستطيع وضع نقطة النهاية لهذا الوباء، ولتحقيق هدف تطعيم سبعين بالمئة من السكان، سنحتاج إلى احدى عشر مليار جرعة من اللقاحات، ولتحقيق ذلك، يجب تنفيذ تدابير عاجلة واجراءات غير مسبوقة.

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