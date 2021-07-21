8320 اصابة.. الصحة تعلن الموقف الوبائي

2021/07/21 | 17:35 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغ عددهم 27868 فرداً.

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