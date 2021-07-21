ظل الانتداب الأوروبي على المجتمعات والمرأة في الشرق

2021/07/21 | 17:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قام ممثلو حركة طالبان بعدة زيارات خارجية ترافقت مع سيطرة الحركة على أغلب أفغانستان، وكان اللافت أن ملامح وملابس ممثلي الحركة توحي وكأنهم قادمون في رحلة عبر الزمن من عالم آخر غريب عن العصر...

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