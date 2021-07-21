محلل سياسي: هناك جهات سياسية لا تريد اجراء الانتخابات

2021/07/21 | 17:39 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد الكاتب والمحلل السياسي، سلام الربيعي، اليوم الاربعاء، ان هناك قوى لاعبة وسياسية لا تريد اجراء الانتخابات، فيما اشار الى ان “افضل حل للتخلص من الخروقات الامنية هو اعدام الارهابيين.وقال الربيعي في برنامج كاتب وقضية، ان “هناك قوى لاعبة وسياسية لا تريد اجراء الانتخابات، وان نفس القوى التي خرجت ضد الدكتور عادل عبد […]

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