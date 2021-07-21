صحة السليمانية تقرع ناقوس الخطر

2021/07/21 | 17:40 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت المديرية العامة لصحة محافظة السليمانية، ان سلالة كورونا دلتا في انتشار سريع وخلال 24 ساعة الماضية فقط توفي 8 مصابين بالفايروس.

وقال مدير صحة السليمانية الدكتور صباح هورامي، ان كورونا دلتا في انتشار سريع وتم تسجيل 8 حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ياتي ذلك في وقت اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان اليوم تسجيل 1078 حالة اصابة جديدة بكورونا و11 حالة وفاة.

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