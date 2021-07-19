بعد فراق دام 35 عاما.. لقاء مؤثر بين قريبين في عرفات (فيديو)

2021/07/21 | 17:40 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهر مقطع فيديو، لقاء قريبين سودانيين في يوم عرفة بمكة المكرمة بعد غياب 35 عاما.

وتظهر اللقطات المصورة التي وثقتها صحيفة سبق الإلكترونية، اللقاء الحميمي بين القريبين في يوم عرفة واسترجاع ذكرياتهما المشتركة.

"#سبق" ترصد لقاء قريبيْن في عرفة بعد غربة 35 عامًا.https://t.co/mD9SjLKqpL pic.twitter.com/ph8cUDlG01

— صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) July 19, 2021

وفي تصريح لأحد القريبين، عماد الدين خلف الله أحمد، للصحيفة قال إني "أعمل منسقا مع المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل، ولي ابن خالي المهندس عمر عوض الكريم صالح يعمل مهندسا في مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية في المملكة".

وشهد عام 1441 هجري (2020 ميلادي) موسما استثنائيا للحج جراء تفشي الفيروس، إذ اقتصر عدد الحجاج آنذاك على نحو 10 آلاف من داخل المملكة فحسب، مقارنة بنحو 2.5 مليون حاج في العام الذي سبقه من كل أرجاء العالم.

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