بعد تزايد الاصابات بكورونا.. تحويل مستشفى في بغداد الى مركز للعزل

2021/07/21 | 17:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلن مدير عام صحة الرصافة محمد جهاد جواد، اليوم الاربعاء، تحويل احد مستشفيات العاصمة بغداد الى مستشفى عزل بعد تزايد حالات الاصابة بفيروس كورونا.

ووجه جواد في بيان صحفي، بـ”تحويل مستشفى سعد الوتري في العاصمة بغداد الى مستشفى عزل بعد تزايد حالات الاصابة بفيروس كورونا”.

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