فيديو: إلقاء آلاف الأسماك من الجو لإعادة الحياة إلى بحيرة أميركية

2021/07/21 | 17:44 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

ألقت السلطات المحلية في ولاية يوتا الأميركية، أطناناً من الأسماك الحية من الجو عن طريق استخدام الطائرات، في بحيرة مائية؛ لإعادة إنعاش الحياة المائية في بحيراتها.

قناة "ناس" على تلكرام..



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وشاركت وسائل الإعلام المحلية مشاهد مذهلة لإسقاط حوالي 35000 ألف سمكة من الجو عن طريق طائرة زراعية مخصصة لهذه المهمة.

ونشرت قناة "VOA" على "يوتيوب" مشاهد وثقت من خلالها جزءاً من عملية إسقاط الأسماك من ارتفاعات كبيرة فوق البحيرة المتواجدة في منطقة نائية، حيث يصعب الوصول إليها، الأمر الذي جعل هذه الطريقة أكثر كفاءة.

وبحسب المصادر، تسطيع الطائرة الواحدة حمل 35 ألف سمكة صغيرة الحجم في الطلعة الجوية الواحدة، حيث يساهم صغر حجمها بعدم اكتسابها سرعات كبيرة أثناء السقوط ووصولها إلى عالمها الجديد بسلام.

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