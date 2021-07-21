بعد تحسن وضعها الصحي.. شقيقها: ياسمين عبدالعزيز تغادر العناية المركزة

2021/07/21 | 17:46 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن شقيق الممثلة الفنانة المصرية، ياسمين عبدالعزيز، أنها غادرت العناية المركزة بعد أيام من تدهور وعها الصحي بسبب خطأ طبي

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