صحة الرصافة تحوّل أشهر مستشفى للعلوم العصبية لمركز عزل فيروس كورونا (وثيقة)

2021/07/21 | 17:49 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم – بغداد

حولت دائرة صحة بغداد الرصافة، اليوم الاربعاء، مستشفى العلوم العصبية التخصصية الى مركز عزل لمصابي كورونا بتزايد اعداد الإصابات.

واظهرت وثيقة صادرة عن صحة الرصافة تلقتها (بغداد اليوم)، انه "نظرا للظرف الراهن وتزايد اعداد الإصابات بفيروس كورونا ومن اجل السيطرة على تقديم الخدمات الصحية والطبية للمصابين تقرر تحويل مستشفى سعد الوتري للعلوم العصبية الى مستشفى عزل وعلاج كورونا".

وبحسب الوثيقة ان "الامر جاري لحين السيطرة على اعداد المرضى الراقدين وحفاظا على أرواح المرضى ".

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