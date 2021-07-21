2021/07/21 | 18:00 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / قرر الاتحاد الدولي لالعاب القوى منع العداءة العراقية دانا حسين من المشاركة في فعاليات اولمبياد طوكيو بعد ثبوت تعاطيها المنشطات .واكد الاتحاد العراقي لالعاب القوى ، تلقيه كتاباً رسمياً من الاتحاد الدولي للعبة ىيتضمن ان دانا حسين متعاطية للمنشطات في البطولة الاسيوية الاخيرة والبطولة العربية المؤهلة لاولمبياد طوكيـو .واوضح الامين المالي للاتحاد العراقي زيدون جواد ، ان " العداءة دانا حسين نفت تعاطي المنشطات، كما ان الفحوصات التي اجريت لها قبل المشاركة التأهيلية لم تثبت تعاطيها منشطات" .واضاف ، ان " دانا حسين ابلغتنا انها اجرت عملية تجميل لانفها وتم استخدام العلاج الخاص بالعملية الجراحية التي احتوت على نسبة من الكورتزون الذي يعتبر احد انواع المنشطات "، مبينا ان " الاتحاد العراقي سيرسل للاتحاد الدولي تقرير الطبيب الذي اجرى العملية الذي يؤكد من خلاله ان العقار الطبي كان من ضمن اجراءات العملية "./انتهى5

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