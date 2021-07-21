صحة الرصافة : منافذ التلقيح ستبقـى مفتوحـة خلال عطلة العيد

2021/07/21 | 18:00 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اكدت دائرة صحة بغداد الرصافة ، استمرار فتح منافذ التلقيح خلال عطلة العيد في جانب الرصافة واستقبال المواطنين لتلقيحهم.وقال مدير دائرة صحـة الرصافة محمد جهاد جواد ، ان " منافذ التلقيح ستبقى مفتوحـة خلال عطلة العيد لتلقيح المواطنين فضلا عن استمرار الرصد الوبائي واخذ المسحات للحالات المشتبه باصابتها بالفيروس "، مشيرا الى تحديد المراكز الصحية والمستشفيات المعتمدة منافذ تلقيح والتي ستكون مفتوحة طيلة عطلة العيد.وتنشر الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ، أدناه منافذ التلقيح...منافذ التلقيح في المستشفيات*مستشفى الكندي*مستشفى فاطمة الزهراء (ع)*مستشفى الواسطي*مستشفى الشهيد الصدر*مستشفى ضاري الفياض*مستشفى سعد الوتري للعلوم العصبيةالمنافذ في المراكز الصحية*قطاع الصدر /مركز صحي السابعمركز صحي حسين المالكيمركز صحي الأول*قطاع البلديات الاول /مركز صحي المعلمينمركز صحي البلديات*قطاع بغداد الجديدة /مركز صحي الضباطمركز صحي السندباد*قطاع النهروان /مركز صحي بسمايةمركز صحي الشيخ هاتف*قطاع المدائن /مركز صحي المدائن الاولمركز صحي الرياض*قطاع الرصافة /مركز صحي المستنصريةمركز صحي فخري الدين جميلمركز صحي باب المعظم*قطاع الشعب /مركز صحي سومرمركز صحي سليمان الفيضي*قطاع الاستقلال /مركز صحي بوب الشام الاولمركز صحي الفحامة*قطاع الاعظمية /مركز صحي الاعظمية الثانيمركز صحي صليخ الثاني*قطاع البلديات الثاني /مركز صحي الباويةمركز صحي الكفاءات./ انتهى

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