2021/07/21 | 18:06 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرجاء الرجاء الالتزام بالإجراءات الصحية خصوصا فترة العيد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإصابات شديدة بين الاعمار الصغيرة.. توضيح بشأن الموقف الوبائي) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإصابات شديدة بين الاعمار الصغيرة.. توضيح بشأن الموقف الوبائي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).