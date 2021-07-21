احتجاجات المياه في إيران.. مقتل ضابط و

2021/07/21 | 18:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصاعدت حدة الاحتجاجات في شوارع خوزستان جنوب غرب إيران لليوم السابع على التوالي بسبب نقص المياه، فيما شهدت طهران تظاهرات هتف خلالها السكان بشعارات مناهضة للحكومة.

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