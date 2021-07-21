تحويل مستشفى جملة عصبية إلى مركز عزل للمصابين

2021/07/21 | 18:10 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت مديرية صحة بغداد/الرصافة، الأربعاء، تحويل مستشفى “سعد الوتري” للجملة العصبية إلى مسشتفى لعزل المصابين بفيروس كورونا.وذكرت وثيقة صادرة من مكتب مدير عام الدئرة محمد جهاد، أنه “تقرر تحويل مستشفى سعد الوتري إلى مستشفى عزل وعلاج مصابي فيروس كورونا”.وأضافت، أن “الإجراء يستمر لحين السيطرة على أعداد المرضى الراقدين حفاظاً على أرواحهم”.

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