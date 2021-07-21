أحمد سعد يتحدث عن صورته المثيرة للجدل مع سمية الخشاب ومحمد رمضان

2021/07/21 | 18:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تحدث الفنان المصري أحمد سعد، عن غنائه في مسلسل “موسى” الذي عرض في رمضان 2021، وصورته المثيرة للجدل مع زوجته السابقة سمية الخشاب ومحمد رمضان.

وأشار إلى أن “الفنان محمد رمضان تواصل معه ليغني في المسلسل، وسأله هل لديه مشكلة بسبب أداء الفنانة سمية الخشاب دور البطولة أمامه”، فرد عليه سعد قائلا: “مفيش علاقة وحشة بيني وبين سمية، وإذا كان فيه مشاكل من أي نوع، فدي مشاكل إدارية، وعندنا قضاء نزيه، وبنحكم القضاء، والغناء في المسلسل هيكون سلوك حضاري، وأنا معنديش مشاكل خالص”.

وأوضح سعد موقفه من المنشورات التي نشرتها الفنانة سمية الخشاب عبر حساباتها المختلفة على مواقف السوشيال ميديا، قائلا: “متضايقتش منها بسبب الحاجات اللي كانت بتنزلها على صفحتها، لأن دي واحدة أنا مطلقها من سنتين غيابي، ومكنتش بجري وراها، وأنا خاطب وبحب خطيبتي جدًا، وخطيبتي كانت عارفة إني رايح أصور مع سمية”.

كما رد على اتهام طليقته الفنانة سمية الخشاب بأنه سعى لكي يصبح “تريند”، معلقا: “بقالك 30 يوم في رمضان مطلعتيش تريند غير في اللحظة اللي أنا كنت فيها معاكي، وبعدين أنا روحت بسلامة نية، عشان محمد رمضان وأي حاجة بيقولهالي بعملها”.

وأضاف أحمد سعد أنه أخطأ في إثارة المشاكل مع سمية الخشاب، موضحا: “أنا غلطت إني حركت فتيل المشاكل، لأنه أنا بتعامل مع السوشيال ميديا بشكل عشوائي، وأنا كنت بنزل على صفحتي الحاجات اللي الناس كاتباهالي كنوع من التقدير ليهم، ومن غير ما أخد بالي في وسط الزحمة نزلت حاجة فيها كلام ميصحش وأنا مرضاش أي حد يقوله لأي حد، وعملتله إعادة نشر في الزحمة وسط حاجات كتير أوي فحدثت المشاكل التي ظهرت فيما بعد، ولكن عندما ذهبت إلى التصوير لم يحدث أي مشكلة ولكن هزرنا واتصورنا مع بعض”.

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