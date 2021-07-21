لجنة العلاقات الخارجية النيابية تحدد آلية اختيار سفراء العراق

2021/07/21 | 20:11 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ حددت لجنة العلاقات الخارجية النيابية، آلية اختيار سفراء العراق، مشيرة إلى أن القائمة الجديدة ضمت 70 سفيراً.وقالت عضو اللجنة، آلا طالباني في تصريح للوكالة الرسمية:ان "لجنة العلاقات الخارجية درست أسماء المرشحين، بعد إجراء مقابلات معهم لاختيار الأنسب منهم".وبيَّنت أن "بعض الأسماء المطروحة لمناصب السفراء،يتطلب دراستها من قبل النخب والرأي العام لإعادة النظر بها"، مبينةً أنَّ "هناك أشخاصاً مؤهلين يجب أن لا يتم حرقهم بالأسماء غير المؤهلة التي من الممكن إعادة النظر فيها".وأكدت أن "اللجنة ليست هي من رشحت أسماء السفراء وانما الكتل السياسية، ولكن هذه الاسماء ذهبت الى وزارة الخارجية عن طريق لجنة العلاقات الخارجية"، موضحة أن" القائمة تضم 70 سفيراً ، منهم 35 مرشحاً من الكتل السياسية وهناك 35 مرشحاً من وزارة الخارجية الذين هم من السلك الدبلوماسي"./انتهى2

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