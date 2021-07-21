2021/07/21 | 20:11 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ قال وزير الخارجية فؤاد حسين ان لقاء رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والرئيس الامريكي جو بايدن المرتقب سيناقش مجمل العلاقات العراقية الامريكية.واضاف ان الادارة الامريكية الحالية تفهم الاوضاع في العراق بشكل يخالف الادارة السابقة./انتهى2

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الخارجية: لقاء رئيس الوزراء وبايدن سيناقش مجمل العلاقات العراقية الامريكية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الخارجية: لقاء رئيس الوزراء وبايدن سيناقش مجمل العلاقات العراقية الامريكية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).